Подмосковье 21 декабря 2022, 17:19 Подмосковный спортсмен выиграл 6-ю медаль на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту

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Семен Ефимов из Московской области вновь завоевал золото на Кубке России по горнолыжному спорту. В региональном Министерстве физической культуры и спорта подчеркнули, что это уже шестая подряд медаль парня на этих соревнованиях.

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Очередные этапы Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант» завершились 21 декабря в городе Куса Челябинской области.

На пятом этапе 26-летний Семен Ефимов показал лучшее время в слаломе, опередив ближайшего преследователя на 0,41 секунды. Во втором заезде подмосковный горнолыжник выиграл у представителя Санкт-Петербурга почти секунду. На шестом этапе Кубка России Семен вновь показал лучшее время в первой же попытке — 52 минуты 31 секунда. Это позволило ему сохранить лидирующую позицию в рейтинге участников.

​Ранее Ефимов уже побеждал на зимней Универсиаде. Он является чемпионом России и обладателем Кубка России в слаломе. Спортсмен представляет Подмосковье.

Итоги спортивного года подвели в Подмосковье. В 2022-м спортсмены региона завоевали 2,4 тысячи медалей на международных и всероссийских соревнованиях.

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