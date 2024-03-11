Подмосковье 11 марта 2024, 18:33 Подмосковный спортсмен Степан Солдатенков стал чемпионом России по самбо Министерство образования МО

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Студент факультета физической культуры и спорта Коломенского государственного социально-гуманитарного университета Степан Солдатенков стал чемпионом России по самбо. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

За титул боролись 700 самбистов более чем из 70 регионов России. Представитель Подмосковья выиграл золотую медаль в весовой категории свыше 98 килограммов. Победа обеспечила ему путевку на Всемирные игры дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

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