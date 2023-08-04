Подмосковье 04 августа 2023, 17:23 Подмосковный спортсмен Горяев выиграл бронзу первенства мира по греко-римской борьбе Всероссийская федерация спортивной борьбы

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Представитель Московской области Мингиян Горяев завоевал бронзовую медаль в составе сборной России на первенстве мира по греко-римской борьбе. Как сообщили в региональном Министерстве физической культуры и спорта, в схватке за третье место он победил соперника из Индии.

Мингиян Горяев выступил в весовой категории до 60 килограммов. В ходе турнира борец из Подмосковья выиграл у оппонентов из Латвии, Греции и Армении, но в полуфинале спортсмен уступил представителю Азербайджана Роману Каримову со счетом 5:9.

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Мировое первенство по греко-римской борьбе проходит в турецком городе Стамбуле с 31 июля по 6 августа. Сборная России выступает под нейтральным флагом с аббревиатурой AIN, всего в активе борцов две золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

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