Подмосковный спасатель восстановил 7 редких машин времен Второй мировой

Пожарный спасатель из городского округа Раменский в свободное от работы время спасает автомобили. Антон Кувшинов восстанавливает ретромашины, за 15 лет он преобразил семь редких образцов. Посмотреть и даже покататься на уникальных экземплярах посчастливилось корреспонденту «360».

Антон продемонстрировал ГАЗ 67 43 года. Это первый советский внедорожник. Перевозил личный состав, а еще использовался как легкий тягач. В нем нет ни дверей, ни ремней безопасности. В военное время такое не предусматривали. Всего в Советском Союзе было произведено только 90 тысяч таких моделей.

Источник фото: телеканал «360»

На восстановление этого автомобиля у Антона ушло два года, при этом использовал только оригинальные детали. За оригинальными фарами пришлось ехать в Курск, диски привез из Тамбова. Теперь эта машина снимается в кино и участвует в праздничном шествии на каждое 9 Мая.

Источник фото: телеканал «360»

После ГАЗа в гараже Антона появился легендарный американский «Виллис». Чтобы он стал как новенький, пришлось сильно постараться.

«Она была очень сильно изуродована, здесь стояли от УАЗика двери, машина была на целый метр удлинена, мост был перенесен. Здесь очень сложные работы проводились», — рассказывает начальник караула ПЧ-340 ПСП Быково ГКУ МО «Мособлпожспас» Антон Кувшинов.

Помимо увлекательного хобби, у Антона есть серьезная работа — семь лет он работает в Мособлпожспасе.

Источник фото: телеканал «360»

Между выездами он сам следит за автопарком пожарной части. Вчера подкрасил крылья у ЗИЛа. А несколько лет назад собрал пожарный мотоцикл. Случайно нашел его на металлоломе — и тоже спас от неминуемой утилизации.

Источник фото: телеканал «360»

Коллег Антон тоже заразил этой страстью — восстанавливать редкие старые автомобили. Они всем отрядом скидывались на новые детали для пожарного мотоцикла и вместе целый год его восстанавливали. Антон делится, что общее хобби сплотило их дружный коллектив еще больше.