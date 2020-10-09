Подмосковный спасатель восстановил 7 редких машин времен Второй мировой
Антон продемонстрировал ГАЗ 67 43 года. Это первый советский внедорожник. Перевозил личный состав, а еще использовался как легкий тягач. В нем нет ни дверей, ни ремней безопасности. В военное время такое не предусматривали. Всего в Советском Союзе было произведено только 90 тысяч таких моделей.
На восстановление этого автомобиля у Антона ушло два года, при этом использовал только оригинальные детали. За оригинальными фарами пришлось ехать в Курск, диски привез из Тамбова. Теперь эта машина снимается в кино и участвует в праздничном шествии на каждое 9 Мая.
После ГАЗа в гараже Антона появился легендарный американский «Виллис». Чтобы он стал как новенький, пришлось сильно постараться.
«Она была очень сильно изуродована, здесь стояли от УАЗика двери, машина была на целый метр удлинена, мост был перенесен. Здесь очень сложные работы проводились», — рассказывает начальник караула ПЧ-340 ПСП Быково ГКУ МО «Мособлпожспас» Антон Кувшинов.
Помимо увлекательного хобби, у Антона есть серьезная работа — семь лет он работает в Мособлпожспасе.
Между выездами он сам следит за автопарком пожарной части. Вчера подкрасил крылья у ЗИЛа. А несколько лет назад собрал пожарный мотоцикл. Случайно нашел его на металлоломе — и тоже спас от неминуемой утилизации.
Коллег Антон тоже заразил этой страстью — восстанавливать редкие старые автомобили. Они всем отрядом скидывались на новые детали для пожарного мотоцикла и вместе целый год его восстанавливали. Антон делится, что общее хобби сплотило их дружный коллектив еще больше.