Подмосковный СНТ затопило из-за талого снега. Готовиться к такой весне важно с осени

Житель СНТ «Калина» Игорь Козырев в Солнечногорске рассказал, что талая вода полностью затопила его участок и проникла в дом. Люди пытаются достучаться до председателя Владимира Костенко, но он не хочет общаться с людьми, которые оскорбляют его в общем чате.

«Я сигналю, он (председатель Костенко — прим. ред.) не выходит. Связь у нас плохая, дозвониться до него невозможно. В общем чате кучу вопросов задают, он молчит», — пожаловался «360» Козырев.

Источник фото: телеканал «360»

«Баня плавает, дом почти плавает»

У Костенко есть веский повод ничего не отвечать. В этом чате его оскорбляют и вообще не признают авторитет.

«Почитайте как-нибудь чат. Меня там и Кинг Конгом, и как только не обзывают. Как я могу общаться с ними, когда там три человека просто хают меня. Я и не хочу в чат заходить поэтому», — объяснил свое молчание председатель.

Сотрудникам администрации он объяснил, что возглавил СНТ в конце лета и никак бы не успел к зиме прочистить две засоренные трубы, через которые должна уходить вода. Костенко отметил, что в случившемся виноваты сами жители: на предыдущем собрании они решили заменить старые провода, поэтому на очистку стоков денег не осталось.

Один из жителей СНТ Геннадий Лебедев рассказал, что вода залила дачный поселок буквально на глазах. В некоторых местах воды — по колено.

Сначала вроде ничего не было, а потом пошло. <...> У меня баня плавает, дом почти плавает Геннадий Лебедев житель СНТ.

В домах, по словам мужчины, пока сухо. Не исключено, что зальет помещения уже сегодня — с верхних полей тоже пошла вода. И всему виной — ее плохой отвод. Проблемы в СНТ были, но не такого масштаба. Скорее всего, забита труба.

Пока ситуацию решают, дачники без резиновых сапог на улицу не выходят. Иначе просто невозможно передвигаться.

«Наверху хорошо гулять, внизу — невозможно», — пояснил еще один местный житель, который вынес под мышкой небольшую собаку. До конца маршрута он пройти не смог — высоты непромокаемой обуви не хватило.

Готовь трубу с осени

Начальник отдела ЖКХ ТУ Смирновское администрации Солнечногорска Александр Анкудинов уверил, что людей в беде не оставят. По его словам, в СНТ уже работает одна мотопомпа по откачке воды. Скоро подвезут еще две или три. За бездействие Костенко могут оштрафовать.

Первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил, кто должен следить за тем, чтобы таких историй, как в Солнечногорске, не было.

«Вопрос подготовки к весеннему сезону полностью лежит на плечах руководства СНТ и большинство председателей СНТ заранее к этому готовятся. У нас каждый СНТ чистит места стоков, чистит трубы. И если такая работа не проводится, то это может, конечно, привести к тому, что образуется скопище воды. И потом придется просто вызывать службы, отсасывать и тратить на это деньги СНТ. Лучше, конечно, заранее подготовиться», — подчеркнул Чаплин.

Собеседник отметил, что подготовка начинается осенью, потому что летом водостоки забиваются. А к таянию льда и снега надо приготовиться в конце зимы.

«Надо пользоваться цивилизованными методами, которые есть в нашей стране. Это страхование на случай подтопления. В этом случае садовому товариществу, если уж затопило, все расходы точно были бы компенсированы», — добавил Чаплин.

Зампред Мособлдумы напомнил, что там, где СНТ граничат с муниципалитетами, нужно подключать к решению проблем с подтоплением местную администрацию.