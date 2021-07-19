Подмосковный слесарь создал футбольный клуб. Он прославился в Шотландии

Денис Макголах — электрослесарь из Шатуры и преданный болельщик шотландского футбольного клуба «Селтик». В родном городе он создал команду с одноименным названием - «Селтик Шатура». В ней он и менеджер, и тренер, и идейный вдохновитель.

«Мы иногда называем это семьей, в нашем клубе собраны абсолютно разные ребята, разных профессий, разного социального статуса», — говорит Денис.

Преданный фанат «Селтика» даже поменял свою русскую фамилию на исконно шотландскую — Макголах. Ездит по всему миру за любимой командой, а в Шатуре развивает спорт. Главная идея Дениса — в помощи другим. Он и другие участники клуба стараются помогать детям из реабилитационного центра. Именно с такой целью в свое время был создан шотландский клуб.

Щедрый человек Денис часто тратит свою небольшую зарплату электрослесаря на нужды команды. И мечтает, чтобы у них появился спонсор. Сам Денис скромничает, а другие рассказывают о нем еще более удивительные вещи. Например, о том, что он сам стирает форму для всей команды дома, в своей машинке. И не берет с подростков, которых тренирует, ни копейки.

Кстати, история Дениса и созданного им «Селтик Шатура» вдохновила даже BBC. Фильм вышел, что надо — с гордостью говорит создатель клуба.