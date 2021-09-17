Подмосковный скульптор создал пятиметрового Гагарина для анонимного заказчика из США

Скульптор Денис Коротаев из Сергиева Посада делал роспись в доме у экс-владельца Черкизовского рынка, выполнял заказ анонимного олигарха, а сейчас делает скульптуру, которая будет установлена в одном из американских городов. Сколько он на всем этом заработал и почему скульптуры мастера так ценятся, узнавала корреспондент «360».

Все последние работы мастера — полигональные фигуры. Это направление в скульптуре, пришедшее из компьютерного моделирования. В такой стилистике выполнен и пятиметровый космонавт, который скоро отправится в США. Гигант из нержавеющей стали весит чуть ли не тонну и отправится в путешествие — на пароходе.

На самом деле это реплика, оригинальную скульптуру мы делали по запросу Звездного Городка, так как в этом году юбилей и поступил запрос на космонавта. Он у нас сразу обозначился, как Гагарин Денис Коротаев скульптор

Кому в Штатах понадобился гигант из космической стали — загадка.

«Каким-то чудесным образом появились арт-дилеры, которые занимались поиском художников и их реализацией. Как они меня нашли, я не знаю», — говорит Денис.

Но кем бы ни был заказчик — с финансами у него проблем нет. Скульптор поделился, что на выделенный бюджет мог бы построить себе дом.

Кстати, не менее оригинальные скульптуры Дениса Коротаева уже заняли свои места в разных точках мира. Работы автора есть в Казани, Питере, Москве, Екатеринбурге, Японии, Германии — и это неполный список.

В мастерской Дениса поездки в Штаты дожидается еще один арт-объект.

«Выглядит это, как лента Мебиуса, но на самом деле в ленте Мебиуса всего одна грань, а здесь их четыре, мое рабочее название — 4 вселенных», — говорит скульптор.

Что за загадочный анонимный заказчик является фанатом космоса, видимо, так и останется тайной даже для автора скульптур. Однако, Денис особо и не расстраивается.

«Когда заканчиваешь скульптуру — уже находишься мысленно в другом проекте. И это дает ощущение свободы, полета, легкости», — делится Денис Коротаев.