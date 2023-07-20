Подмосковье 20 июля 2023, 14:55 Подмосковный штаб наблюдения за выборами проследит за работой дистанционного голосования Общественная палата Московской области

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Штаб по подготовке и организации наблюдения за выборами в Московской области проконтролирует работу системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В 2023 году у избирателей впервые появиться возможность принять участие в подобном формате. В ходе круглого стола штаба член Общественной палаты Подмосковья Константин Куракин отметил важность новых региональных возможностей в преддверии выборов.

«В текущем избирательном цикле в Московской области пройдет 12 избирательных кампаний, главная из которых — выборы губернатора Московской области в сентябре. Нам, как институту общественного наблюдения, важно обеспечить легитимность выборного процесса. Современные цифровые технологии обеспечивают безопасность и анонимность голосования», — рассказал Куракин.

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Также он отметил, что наблюдатели будут обладать только общедоступной статистикой о том, сколько участников ДЭГ получило бюллетени и проголосовало. Остальная информация находится только в доступе у самого избирателя в личном профиле на портале госуслуг.

Чтобы принять участие в электронном голосовании жителям не требуется посещать участок, для этого достаточно иметь мобильный телефон или компьютер с выходом в Сеть. В настоящее время 5,76 миллиона избирателей имеют подтвержденную запись на «Госуслугах».

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