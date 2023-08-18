Подмосковье 18 августа 2023, 18:18 Подмосковный штаб наблюдения за выборами подвел итоги выдвижения кандидатов на пост губернатора

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Губернаторские выборы в Подмосковье пройдут с 8 по 10 сентября. Члены регионального штаба наблюдения подвели итоги главного этапа избирательной кампании — выдвижения кандидатов. Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева отметила, что претенденты на пост главы региона представляют ключевые политические партии, которые поддерживает подавляющее большинство жителей.

«Избирательная комиссия Московской области зарегистрировала четырех кандидатов: Андрея Воробьева, Кирилла Жигарева, Александра Наумова и Анатолия Никитина. Все они прошли предусмотренные законом процедуры и собрали необходимое количество подписей», — отметила Дмитриева.

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Также члены штаба обсудили основные положения из доклада Фонда исследования проблем демократии на тему «Политическая конкуренция в избирательном цикле 2023 года: итоги выдвижения партий и кандидатов». Исследования из документа подтвердили, что особое внимание граждане уделяют реальным результатам работы и выполнению обещаний претендентов на посты глав регионов.

Председатель общественной наблюдательной комиссии Сергей Леонов отметил, что, исходя из доклада, можно сделать вывод, что главным фактором избирательной кампании стал «патриотический консенсус», на который обращают внимание партии в предвыборных программах.

«Вне этого поля осталась совсем небольшая часть политических сил, которая находится в состоянии кризиса и не имеет заметной поддержки гражданского общества», — подчеркнул эксперт.

Также специалисты подняли вопрос организации выборов в новых регионах России, где партии уже открыли свои отделения и начали работу с горожанами. Это стало важным шагом для интеграции присоединенных территорий в единое политическое пространство страны.

Сейчас в Подмосковье временно проживают более 30 тысяч жителей новых субъектов, они также имеют право принять участие в выборах главы своего региона. За законностью голосования проследят наблюдатели от Общественной палаты Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах.

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