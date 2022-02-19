Подмосковный школьник изобрел новый тип двигателя и предложил его Илону Маску

Необычный двигатель внутреннего сгорания придумал 17-летний школьник из городского округа Реутов вместе со своим научным руководителем из «Изобретариума». Это специальная мастерская, где юные изобретатели под руководством наставников создают собственные проекты.

По словам юного изобретателя, аналогов его двигателю среди современных моделей нет. Он работает по новому принципу.

«Это не цикл Дизеля, не цикл Карно. Это что-то переходное между одним и вторым», — пояснил юноша.

Ближайший аналог изобретения подмосковного школьника — роторный двигатель Ванкеля, созданный в 1957 году, но массовым он не стал из-за токсичных выбросов и быстрого износа.

Реутовский школьник вместе с наставником придумал, как решить вопрос с вредными выхлопами. В его двигателе есть параллельные роторы, которые сначала пропускают через себя топливную смесь, а затем еще раз прогоняют через себя уже сгоревший выхлоп, пуская его второй раз в оборот. Лишних деталей в двигателе нет, как и сильных вибраций. Это делает его износостойким.

По словам изобретателя, заправлять двигатель можно любым топливом. Даже спиртом. Еще можно регулировать, какой вид горючего использовать.

«Здесь регулируемая степень сжатия. Представляете, у вас в машине будет кнопочка, и вы такие: „Хочу 92-й бензин, но остался день до зарплаты, поэтому заправлюсь 80-м“», — рассказал молодой человек.

При этом у классического двигателя средний коэффициент полезного действия составляет 30%, а у изобретения школьника — 95%. То есть с литра бензина он даст энергии в три раза больше. А еще новую модель можно увеличивать.

«Наш двигатель из-за его маленького веса могут перенести два человека. Плюс, что самое крутое и классное, вы сможете наращивать количество секций — сколько угодно, не разбирая его, тем самым делая его мощнее и больше», — подчеркнул юный изобретатель.

Сейчас двигатель готовят к регистрации в патентном бюро. После оформления технической документации начнутся поиски инвестора. Наладить единичный выпуск моделей готовы помочь власти города, но для масштабного производства нужны представители крупного бизнеса.

За помощью молодой изобретатель решил обратиться к Илону Маску. Владельца компании Tesla новый двигатель может заинтересовать. Школьник отметил, что электрокары, которые делает американский бизнесмен, работают на аккумуляторах, которые не перерабатываются.

«Чтобы вы понимали, есть маленькая литий-ионная батарейка. Вот из таких маленьких батареек размером с этот стол и высотой сантиметров 20 сделан пол у Tesla и других электрокаров. Такой аккумулятор после окончания срока работы отравляет пять метров земли вокруг себя на десятки лет», — пояснил юноша.

Сообщение Маску подмосковный изобретатель отправил в Twitter. Пока основатель компании Tesla на сообщение не ответил.

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