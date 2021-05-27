Подмосковный школьник вызвался спроектировать автобусную линию до метро

Разработать маршрут подмосковного автобуса прямо до станции столичного метро предложил ученик физтех-лицея Василий Писляков. По задумке 10-классника, новая линия свяжет станцию метро «Ховрино» с будущей станцией Физтех. О своей инициативе он рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Василий подчеркнул, что маршрут разгрузит плотнозаселенные районы Долгопрудного рядом с корпусами МФТИ, станциями МЦД-1.

«Я с моим другом, учеником физтех-лицея Кириллом, разработал проект новой автобусной линии, которая свяжет станцию метро „Ховрино“ с будущей станцией Физтех. Мы считаем, что этот маршрут станет важной транспортной артерией для многих жителей города», — рассказал выпускник.

Андрей Воробьев заявил, что внимательно изучает все инициативы. Принцип работы властей Московской области — ставить во главу проблемы и интересы жителей. Все предложения внимательно изучаются.

«Если это целесообразно, если это удобно, будет поток пассажирский, то мы поддержим такие решения. Где-то мы меняем маленький транспорт на большие автобусы. Где-то дополнительные маршруты запускаем, потому что Московская область развивается. Ключевое — это инициатива жителей, чтобы она была услышана. Поэтому ваша инициатива услышана. Мы делаем то, что от нас ждет человек», — отметил глава Подмосковья.

Воробьев добавил, что власть должна внимательно относиться ко всем интересам жителей, но изменить все сразу невозможно.

«Мы каждую неделю начинаем работать с жалобами и предположениями. Это такая воронка, куда поступают проблемы по разным отраслям. И наша задача — их расшить. Это приоритет», — отметил он.

Андрей Воробьев напомнил, что раньше жители могли написать письмо в комнату жалоб того или иного министерства. Но сейчас все решается на уровне муниципалитетов.

«Мы двигаемся по этому пути и видим, что это начинает работать. И большое количество людей обращается. Мы делаем то, что от нас ждет человек. Вот в чем сила. Парки в лесу, Пехорка, Пестовский парк — это все на основе запросов», — заключил он.