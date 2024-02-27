Подмосковье 27 февраля 2024, 16:48 Подмосковный школьник Эдуард Решетняк стал призером Национальной технологической олимпиады Министерство образования Московской области

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Учащиеся гимназии в Протвине приняли участие в финале Национальной технологической олимпиады по профилю «Цифровая гидрометеорология». Девятиклассник Эдуард Решетняк стал призером олимпиады.

Всего в финал, который прошел в Санкт-Петербурге, вышли 30 ребят со всех регионов России. Еще один подмосковный школьник, Владислав Попов, получил сертификат участника.

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«От души благодарим наших замечательных гимназистов за целеустремленность, постоянное самосовершенствование и большую самоотдачу, а также выражаем благодарность Евгении Бариновой за высокий профессионализм и компетентность», — сказали в гимназии.

Под руководством учителя географии и биологии Евгении Бариновой ребята из Московской области в течение нескольких месяцев проходили отборочные туры, слушали лекции, вебинары и разборы заданий от ведущих специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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