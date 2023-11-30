Подмосковье 30 ноября 2023, 14:01 Подмосковный школьник Александр Иванов получил медаль за спасение ребенка из горящего дома Екатерина Данилина

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Награждение детей, совершивших подвиг, состоялось в Музейном комплексе «Зоя» в Подмосковье. Одну из медалей получил Александр Иванов из города Дрезна Орехово-Зуевского округа. Этим летом он вынес ребенка из горящего дома.

Школьник рассказал, что он был на огороде, когда вдруг услышал треск из соседнего дома. Крыша здания сильно дымилась.

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Вместе с братом Саша побежал на пожар, перепрыгнул через забор, вбежал в дом и вывел на улицу девочку.

Когда приехали пожарные, парень стал помогать им. Говорит, что страха в тот момент не чувствовал.

«На моем месте так поступил бы каждый», — отметил юный герой.

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