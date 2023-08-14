Подмосковье 14 августа 2023, 14:20 Подмосковный сержант полиции победил на турнире по самбо на Играх стран СНГ Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сотрудник Серпуховского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области сержант полиции Антон Суровцев выиграл золотую медаль на турнире по самбо на Играх стран СНГ.

В финале подмосковный спортсмен в весовой категории до 88 килограммов победил спортсмена из Кыргыстана. Игры стран СНГ проходили с 4 по 14 августа в Белоруссии. Всего в соревнованиях приняли участие более двух тысяч участников из 22 стран.

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