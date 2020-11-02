Подмосковный сервис, оповещающий об отключениях воды, вышел в финал премии «Народное признание»

Выбрать лучший сервис, разработанный органами государственной власти, и отдать за него свой голос можно на сайте конкурса. Голосование продлится до 18:00 9 ноября. Победитель определяется путем подсчета голосов, названия лучших проектов будут опубликованы на сайте оргкомитета.

«Карта ресурсообеспечения МКД» предназначена для информирования жителей о начале/окончании отопительного периода и датах плановых отключений горячей/холодной воды. Реализована возможность подписки на уведомления о плановых отключениях за 30, 7 дней и за день до события на электронную почту или через telegram-бота. Планируется, что до конца года на карте будут отображаться отключения и по всем видам ресурсов.

Сервис «Карта ресурсообеспечения МКД» была создана по поручению губернатора Подмосковья Министерством энергетики региона. Он был запущен 26 мая, с начала работы им воспользовались более 820 тысяч человек.