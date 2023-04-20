20 апреля 2023, 13:18
Подмосковный сервис для записи детей в кружки удостоили национальной премии
Подмосковье стало призером национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». Об этом заявил заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков.
«В номинации „Наше будущее“ от Московской области был представлен единый портал записи в кружки на базе домов культуры dk.mosreg.ru. Это современный информационный ресурс для посетителей ДК любого возраста», — отметил Дядьков.
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«Умный город» нацелен на повышение эффективности городской инфраструктуры. Всего было представлено более 200 проектов из 51 субъекта России. Подмосковный портал занял третье место. С его помощью жители региона могут найти полезную информацию о ДК и культурных событиях, проложить маршрут до дома культуры с помощью Яндекс Карт, выбрать кружок, познакомиться с его руководителем и узнать многое другое.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о сайте welcome.mosreg.ru,с помощью которого можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье.
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