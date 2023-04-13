Подмосковье 13 апреля 2023, 15:45 Подмосковный сбитень с медовым сиропом представили в русском выставочном павильоне в Шанхае Источник фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

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Монастырский сбитень из Подмосковья представили в выставочном комплексе в Китае. Российские продукты вызывают интерес у китайцев, особенно те, которые имеют многовековую историю.

«В сетевых магазинах Китая продают отечественные товары, такие как: мука, консервированные овощи, кофе, газированные напитки, снековая продукция. Больше всего востребовано масло и кондитерские изделия — особенно пользуется популярностью горький шоколад», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На стенде русского павильона выставочного комплекса в Шанхае можно приобрести сбитень «Сергиев канон». Для его приготовления используют только натуральные ингредиенты — горные травы и множество пряностей. В составе нет красителей, усилителей и добавок. Так, например, «Посадский сбитень» монастырского производства состоит из медового сиропа, настаивается на фруктах, травах и пряностях, а «Посадский сбитень № 4» настаивается на иван-чае и пряностях.

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