Подмосковье 30 января 2024, 10:30 Подмосковный сайт для записи в кружки и секции получил национальную премию Мингосуправления МО

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Проект «Единый портал записи в кружки, секции и Дома культуры Подмосковья» победил в Национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ-2023». В сервисе доступна информация о 886 домах культуры и более чем 17 тысячах клубных формирований.

«В личном кабинете пользователь может отследить статус заявлений, увидеть расписание занятий — как собственное, так и членов семьи, прикрепить социальную карту или карту „Стрелка“ для сканирования посещений и оставить обратную связь», — отметил директор IT-компании «Максимум» Александр Степанов.

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В финале конкурса были представлены 19 проектов, которые ранее успешно прошли три отборочных этапа.

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