Подмосковье 14 августа 2023, 14:59 Подмосковный Росреестр зарегистрировал почти 90 тысяч ипотек с февраля РИА «Новости»

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За последние полгода подмосковный Росреестр зарегистрировал более 87,5 тысячи ипотек благодаря совместной работе с кредитными организациями. Наибольшее количество электронных заявок на подтверждение прав недвижимости подали сервисы «Домклик» и «Квадратный метр».

По словам начальника отдела предоставления государственных услуг в электронном виде регионального управления Росреестра Дины Алтуховой, ведомство ведет активную работу по внедрению электронных услуг в сфере недвижимости.

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«Одним из приоритетных направлений является переход всех юридических лиц, в том числе и кредитных организаций, на электронное взаимодействие с Росреестром, что позволит сократить материальные и временные расходы заявителей и кредитных организаций, а также повысит уровень удобства получения государственных услуг», — добавила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков до конца 2023 года.

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