Подмосковье 10 июля 2023, 12:30 Подмосковный Росреестр рассказал о практике применения законодательства о банкротстве Unsplash

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Заседание на тему особенностей применения законодательства о банкротстве состоялось в прокуратуре Московской области, сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья. Участие в мероприятии приняли представители региональной налоговой службы, сотрудники Росреестра по Московской области и должностные лица органов надзорного ведомства.

С докладом о практике применения законов в сфере банкротства и о выявлении нарушений в деятельности арбитражных управляющих выступил начальник отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций регионального Росреестра Александр Туфар. Участники встречи также обсудили темы организации проверок в этой сфере — методы планирования надзора и их способы, а также подготовку актов прокурорского реагирования и перечень требований, которые устанавливают специалисты СРО.

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Прокуратура Московской области принимает меры к проведению надзорной деятельности в сфере несостоятельности (банкротства), в том числе и к привлечению к субсидиарной ответственности учредителей, собственников имущества должника и иных ответственных лиц.

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