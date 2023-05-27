Подмосковье 27 мая 2023, 18:40 Подмосковный Росреестр провел рабочую встречу с кадастровыми инженерами Фото пресс-службы Росреестра МО

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Сотрудники управления Росреестра по Московской области провели рабочую встречу с подмосковными кадастровыми инженерами, сообщила пресс-служба регионального Министерства имущественных отношений. Участники собрания обсудили актуальные вопросы осуществлений учетно-регистрационных действий земельных участков, жилых и нежилых зданий и помещений.

Отдельное внимание участники встречи уделили подготовке документов для оформления объектов. Кадастровые инженеры получили исчерпывающие ответы и пояснения на все вопросы.

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«Одним из ключевых направлений деятельности управления является активное взаимодействие с представителями профессионального сообщества кадастровых инженеров. Это способствует повышению качества подготавливаемых документов для осуществления учетно-регистрационных действий, а также позволят гражданам и организациям получать услуги Росреестра в максимально короткие сроки и надлежащего качества», — рассказал начальник Щелковского подразделения Управления Росреестра Александр Балакин.

По словам специалиста в кадастровой сфере Владислава Маклакова, на рабочих встречах обсуждаются технические и межевые планы и предоставляются рекомендации по устранению ошибок. Специалисты разбирают недочеты и задают вопросы по спорным ситуациям.

«В ходе взаимодействия с управлением наша совместная работа позволит существенно повысить качество кадастровых работ, что, безусловно, положительным образом отразится на повышении качества и доступности услуг Росреестра, сокращении сроков оказания государственных услуг в учетно-регистрационной сфере, а также снятии административных барьеров для граждан и бизнеса», — добавил кадастровый инженер.

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