Подмосковье 14 июля 2023, 15:32 Подмосковный Росреестр провел экзамен для арбитражных управляющих Фото Росреестра МО

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В Московской области прошел экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих. Свои знания подтверждали обучающиеся Аккредитованного образовательного учреждения высшего образования МФЮА.

Начальник отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Московской области Александр Туфар и заместитель начальника отдела Мария Левина вошли в состав приемной комиссии. Они экзаменовали девять человек. Отмечается, что все кандидаты получили удовлетворительные оценки.

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После сдачи теоретической части экзамена, прохождения стажировки и вступления в члены саморегулируемой организации арбитражных управляющих, учащиеся получат официальный статус арбитражных управляющих.

В программу их подготовки входит правовое обеспечение процедур банкротства, изучение законодательства России о банкротстве и об оценочной деятельности, экономическое обеспечение арбитражного управления и деятельности арбитражных управляющих и другое.

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