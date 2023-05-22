Подмосковье 22 мая 2023, 12:53 Подмосковный Росреестр проведет онлайн-встречу по вопросам земельного законодательства Unsplash

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Специалисты подмосковного Росреестра проконсультируют жителей о соблюдении земельного законодательства, расскажут о штрафах за нарушения и способах их избежать. Задать вопросы можно будет по телефону горячей линии 24 мая.

Жители Подмосковья смогут узнать о государственном земельном надзоре, который проводят сотрудники управления Росреестра по Московской области, и о запланированных контрольных мероприятиях на 2023 год.

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Специалисты объяснят, какие санкции предусмотрены за нарушения в сфере земельного законодательства и как их избежать, как проинформировать о нарушении земельного законодательства и устранить недочеты. Будут рассмотрены и другие нюансы.

Задать вопрос можно будет по телефону 8 (495) 223-45-41. Горячая линия будет работать 24 мая, с 11:00 до 13:00.

В этом году Подмосковье завершит большую программу расселения аварийного жилья, признанного таким до 2017 года. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.