Подмосковье 18 июля 2023, 13:45 Подмосковный Росреестр проведет для жителей консультации по телефону 19 июля

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Росреестр Подмосковья проведет горячую линию для жителей и ответит на вопросы, касающиеся исключения дублирующих сведений ЕГРН об объектах недвижимого имущества. Задать все вопросы можно будет по телефону 19 июля с 11:00 до 13:00.

«Работа по исключению дублей объектов недвижимости позволит уменьшить количество ошибок в данных ЕГРН, а также повысит качество сведений ЕГРН для наполнения точного и полного реестра», — отметила начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Ирина Хвалова.

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Позвонить на горячую линию можно по номеру: 8 (495) 223-45-41.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности взаимодействия с жителями Московской области. Он призвал всех руководителей предусмотреть грамотный и организованный механизм в этом направлении.

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