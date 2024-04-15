Подмосковье 15 апреля 2024, 14:19 Подмосковный Росреестр проконсультирует жителей по земельным законам 17 апреля Медиабанк МО

Читать 360tv в

Подмосковный Росреестр проведет горячую линию по вопросам соблюдения земельного законодательства. Жители региона смогут проконсультироваться со специалистами 17 апреля с 11:00 до 13:00.

Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, все желающие смогут узнать о размере штрафов, которые грозят нарушителям земельного законодательства, как устранить нарушения, чтобы избежать санкций, и задать другие интересующие вопросы.

Реклама

В ведомстве добавили, что за первый квартал 2024 года в Подмосковье государственные инспекторы провели более тысячи мероприятий по выявлению и пресечению нарушений земельного законодательства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».