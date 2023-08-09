Подмосковье 09 августа 2023, 12:19 Подмосковный Росреестр проанализировал более 120 тысяч объектов недвижимости за 2 года Фото: unsplash.com

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Росреестр Московской области проанализировал более 120 тысяч объектов недвижимости за два года. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений региона.

Работу проводят, чтобы исправить ошибки в сведениях ЕГРН.

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Из 120 тысяч проверенных объектов около 400 собственники купили по заявлению органов местного самоуправления в рамках «дачной амнистии», еще 10 тысяч ранее возникших прав зарегистрировали по инициативе владельцев, порядка 40 тысяч дублей сняли с кадастра.

«Для достижения поставленных задач по выявлению ранее учтенных объектов недвижимости управлением на постоянной основе проводятся рабочие встречи с муниципалитетами, в рамках которых разъясняется порядок работ, рассматриваются лучшие практики», — рассказала начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Ольга Скрябина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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