Подмосковье 05 августа 2023, 03:30 Подмосковный Росреестр принял более 70 тысяч заявлений по экстерриториальному принципу с начала года РИА «Новости»

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С начала 2023 года подмосковный Росреестр принял около 70 тысяч заявлений по экстерриториальному принципу. Как уточнили в Министерстве имущественных отношений Московской области, эта услуга позволяет зарегистрировать права на недвижимость вне зависимости от его месторасположения.

«Электронные сервисы в сфере недвижимости с каждым годом становятся более удобными. К примеру, жителю Подмосковья по наследству досталась квартира во Владивостоке. И чтобы не ехать, наследник может обратиться с заявлением о регистрации права собственности по месту своего нахождения», — отметила глава ведомства Наталья Адигамова.

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Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица. Для этого заявителю необходимо обратиться в офис МФЦ, затем специалисты направляют документы в управление Росреестра по месту нахождения недвижимости. Филиал ставит объект на кадастровый учет и регистрирует право собственности. Срок оказания экстерриториального принципа составляет от пяти до семи рабочих дней.

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