Подмосковье 15 мая 2023, 12:26 Подмосковный Росреестр получил свыше 225 тысяч заявок по учету и регистрации недвижимости в апреле

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Управление Росреестра по Подмосковью получило свыше 225 заявлений на учет и регистрацию недвижимости за апрель. Многие из них поступили в электронном виде.

Как сообщили в ведомстве, жители подали 16,3 тысячи заявлений на регистрацию ипотеки, из которых 71% — онлайн. На регистрацию договоров долевого участия поступило свыше 4,8 тысячи заявок, 94% которых — в электронном виде.

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«Предоставление документов на государственную регистрацию в электронном виде позволяет существенно сократить сроки учетно-регистрационных действий. Переход на электронное взаимодействие направлен на создание комфортных условий для граждан региона», — сказала замглавы отдела организации и контроля Росреестра Оксана Юнусова.

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