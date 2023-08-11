Подмосковье 11 августа 2023, 11:39 Подмосковный Росреестр получил 170 тысяч заявок по регистрации недвижимости в июле

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Управление Росреестра Подмосковья получило свыше 170 тысяч заявлений на регистрацию недвижимости в июле. Из них 18,8 тысячи — на оформление ипотеки.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, около 83% заявлений на регистрацию ипотеки поступило в электронном виде.

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Еще свыше 6,2 тысячи заявок пришло на регистрацию договоров долевого участия, около 95% из них — онлайн. В ведомстве отметили, что увеличение количества электронных документов сокращает сроки проведения процедур.

«Управление уделяет особое внимание повышению доли электронных услуг Росреестра, что существенно сокращает время оформления документов по учетно-регистрационным действиям и повышает качество оказания государственных услуг на территории Московской области для обеспечения комфортных условий для граждан», — сказала начальник отдела организации и контроля управления Росреестра Подмосковья Ольга Козлова

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