Подмосковье 14 июля 2023, 11:09 Подмосковный Росреестр ответит на вопросы жителей по телефону 18 июля Unsplash

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Подмосковный Росреестр проведет горячую линию 18 июля. Мероприятие пройдет с 14:00 до 17:00. Жители смогут уточнить правила проведения процедур, применяемых в делах банкротства и другое.

Представители Росреестра расскажут о порядке обращения с жалобами на действия арбитражных управляющих, а также об их функциях и полномочиях. Позвонить можно по телефону: 8 (495) 223-45-41.

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«На территории региона зарегистрированы три саморегулируемые организации арбитражных управляющих и одна кадастровых инженеров», — отметил начальник отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Александр Туфар.

По его словам, саморегулируемые организации обязаны контролировать профессиональную деятельность работников в части соблюдения требований закона о банкротстве, других федеральных законов и иных нормативно-правовых актов России.

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