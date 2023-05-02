Подмосковье 02 мая 2023, 12:27 Подмосковный Росреестр напомнил способы подачи документов на регистрацию недвижимости

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Подмосковный Росреестр оказывает услугу по выездному приему документов на учетно-регистрационные действия. Жители региона могут подать заявку онлайн, выбрав удобные дату и время.

Выездной прием документов в Московской области осуществляет филиал ППК «Роскадастр». Отмечается, что данная форма услуг является одной из наиболее востребованных среди жителей, а также представителей бизнес-сообщества.

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Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, инвалидам с детства I группы, инвалидам I и II групп, являющимся владельцами недвижимости, выездные услуги оказываются бесплатно.

Услуги по выездному обслуживанию предоставляются следующие: прием заявлений о государственном кадастровом учете или государственной регистрации прав на недвижимое имущество, курьерская доставка документов, подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета, прием запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, а также курьерская доставка документов, подготовленных по результатам рассмотрения запросов.

Уточнить интересующую информацию можно по телефону горячей линии Росреестра: 8 (800) 100-34-34.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Респонденты смогут рассказать о том, каких перемен они ожидают в регионе, а также об обновлениях, которые уже появились и радуют глаз.

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