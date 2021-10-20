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    20 октября 2021, 03:33

    Подмосковный Роспотребнадзор рассказал о пользе квашеной капусты

    Роспотребнадзор перечислил полезные качества квашеной капусты

    Анастасия Кукова

    Квашеная капуста является высоко витаминизированным диетическим продуктом. Процесс ее приготовления похож на заквашивание йогурта или кефира. Бактерии превращают сахар, содержащийся в овоще, в молочную кислоту. Поэтому квашеная капуста особенно полезна для диабетиков.

    Подмосковный Роспотребнадзор рассказал о пользе квашеной капусты

    Помимо этого, как сообщил подмосковный Роспотребнадзор, это блюдо ускоряет выведение токсинов и подавляет размножение в кишечнике вредных микроорганизмов. Квашеная капуста снижает уровень «вредного» холестерина. Следовательно, закуска может уменьшать риск заболеваний сердца и предотвращает образование атеросклеротических бляшек в сосудах.

    Квашеная капуста богата витамином А, калием и марганцем. Поэтом она при частом употреблении оздоравливает организм. Содержащиеся в закуске органические кислоты препятствуют воздействию свободных радикалов. В осенне-зимний период очень актуальна ее способность укреплять иммунитет за счет высокого содержания витамина С.

    В 100 граммах квашеной капусты содержится всего 19 килокалорий, 0,9 грамма белков, 0,1 грамма жиров, 0,1 грамма углеводов и 2,2 грамма пищевых волокон.

    Ведомство предложило несложный рецепт приготовления закуски. Надо смешать один килограмм белокочанной капусты с 50 граммами моркови и добавить 25-30 граммов крупной йодированной соли. Капусту нашинковать полосками и перемешать с крупно натертой морковью и солью. Все это необходимо сложить в стеклянную или эмалированную емкость, придавить сверху гнетом и оставить на трое суток в прохладном месте. Нужно каждые сутки снимать гнет и протыкать массу шпажкой, чтобы выходили скопившиеся газы. Готовую закуску надо переложить в стеклянную тару и хранить в холодильнике.

    Можно по вкусу подмешать вместо моркови клюкву, а подавать на стол растительное масло и лук.

    Врач-гастроэнтеролог Дарья Овчинникова предупредила, что после перенесенного коронавируса следует отказаться от продуктов, провоцирующих вздутие живота. В частности, от квашеной капусты.