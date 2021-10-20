Подмосковный Роспотребнадзор рассказал о пользе квашеной капусты

Квашеная капуста является высоко витаминизированным диетическим продуктом. Процесс ее приготовления похож на заквашивание йогурта или кефира. Бактерии превращают сахар, содержащийся в овоще, в молочную кислоту. Поэтому квашеная капуста особенно полезна для диабетиков.

Помимо этого, как сообщил подмосковный Роспотребнадзор, это блюдо ускоряет выведение токсинов и подавляет размножение в кишечнике вредных микроорганизмов. Квашеная капуста снижает уровень «вредного» холестерина. Следовательно, закуска может уменьшать риск заболеваний сердца и предотвращает образование атеросклеротических бляшек в сосудах.

Квашеная капуста богата витамином А, калием и марганцем. Поэтом она при частом употреблении оздоравливает организм. Содержащиеся в закуске органические кислоты препятствуют воздействию свободных радикалов. В осенне-зимний период очень актуальна ее способность укреплять иммунитет за счет высокого содержания витамина С.

В 100 граммах квашеной капусты содержится всего 19 килокалорий, 0,9 грамма белков, 0,1 грамма жиров, 0,1 грамма углеводов и 2,2 грамма пищевых волокон.

Ведомство предложило несложный рецепт приготовления закуски. Надо смешать один килограмм белокочанной капусты с 50 граммами моркови и добавить 25-30 граммов крупной йодированной соли. Капусту нашинковать полосками и перемешать с крупно натертой морковью и солью. Все это необходимо сложить в стеклянную или эмалированную емкость, придавить сверху гнетом и оставить на трое суток в прохладном месте. Нужно каждые сутки снимать гнет и протыкать массу шпажкой, чтобы выходили скопившиеся газы. Готовую закуску надо переложить в стеклянную тару и хранить в холодильнике.

Можно по вкусу подмешать вместо моркови клюкву, а подавать на стол растительное масло и лук.

Врач-гастроэнтеролог Дарья Овчинникова предупредила, что после перенесенного коронавируса следует отказаться от продуктов, провоцирующих вздутие живота. В частности, от квашеной капусты.