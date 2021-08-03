Подмосковный Роспотребнадзор организовал горячую линию по вопросам качества овощей

Управление Роспотребнадзора по Московской области до 13 августа открыло горячую линию по качеству и безопасности овощей. В этот период специалисты проконсультируют всех желающих по самым актуальным вопросам и дадут полезные рекомендации.

Как сообщили в ведомстве, жители региона смогут узнать информацию о нормативных требованиях к плодоовощной продукции. Специалисты Роспотребнадзора дадут рекомендации по выбору продуктов, расскажут о сроках их годности и посоветуют, как правильно питаться.

Также людям объяснят, куда обращаться, если магазин торгует некачественными продуктами или просрочкой. Телефоны горячей линии Роспотребнадзора: 8 (800) 550-04-36 и 8 (498) 684-48-11.

Ранее в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщили, что с начала лета в регионе успели провести более 80 сельскохозяйственных ярмарок. Среди них были как сезонные, так и ярмарки выходного дня.