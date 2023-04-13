Подмосковье 13 апреля 2023, 12:22 Подмосковный робот Светлана помог записать к врачу более 110 тысяч пациентов с раком

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Подмосковный робот Светлана пригласила более 110 тысяч онкопациентов на профилактический прием к врачу. Умный помощник напоминает о необходимости обследований тем, кто ранее перенес онкологию, но более года не посещал врача.

«Пациентам, находящимся на диспансерном наблюдении, важно не забывать регулярно посещать врача, контролировать состояние здоровья. Поэтому мы запустили обзвон онкопациентов с помощью голосового помощника, чтобы пригласить на приём к онкологу тех, кто давно не был у врача», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Записаться на прием к врачу можно, позвонив по номеру «122», через «Госуслуги», в самой поликлинике, а также через чат-бота Дениса в Telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев призвал окончательно решить вопрос с дефицитом врачей в регионе.

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