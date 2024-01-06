Подмосковье 06 января 2024, 19:13 Подмосковный ремесленник наладил производство уникального фарфора в Наро-Фоминске Закирова Лилия

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Подмосковный ремесленник Александр Лексаков наладил производство уникального фарфора в Наро-Фоминске. Перед собой он поставил цель развить фарфоровую мануфактуру в городском округе.

Александр Лексаков рассказал, что идея пришла к нему семь лет назад, когда он с женой Анной увидели в магазине ширпотреб — дешевые игрушки на елку за 100 рублей. В них не было ни ценности, ни любви, ничего.

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«Мы сели и начали думать, мы захотели создать такие елочные украшения, которые будут беречь в каждой семье, бережно хранить и передавать из поколения в поколение. И материалом для этих изделий мы выбрали фарфор», — вспоминает Александр Лексаков.

Свои первые изделия семейная пара создавала на кухонном столе маленькой квартиры и хранила их на подоконнике. Когда знакомые оценили их таланты, начали поступать заказы. Тогда и было принято решение снять небольшую бытовку и поставить туда печь.

Осенью 2023 года, когда бизнес набрал обороты, переехали в арт-центр бывшей шелковой фабрики в центре Наро-Фоминска, и дело жизни получило новый рост.

«Мы не просто творим посуду, бижутерию, елочные игрушки, мы еще и делимся своим опытом с гостями арт-центра „Фабрик“. Каждую неделю здесь в мастерской экскурсии проходят, сами видите: не протолкнуться, взрослые и дети завороженно слушают нашу историю и видят часть процесса», — рассказывает мастер.

Закирова Лилия Закирова Лилия Закирова Лилия Закирова Лилия Закирова Лилия

Александр советует не бояться создавать, производить. Ремесленник считает, что сейчас в России удобное время для созидания.

«Я патриот. Я хочу, чтобы люди покупали свое, родное, созданное в Подмосковье, в своей стране, и гордились, держа фарфоровую чашку моего торгового знака или любого другого. Пожалуйста, не бойтесь! Дерзайте, создавайте, творите у себя на родине», — подытожил Александр.

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