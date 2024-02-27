Подмосковье 27 февраля 2024, 15:00 Подмосковный рекордсмен Василий Бочкарев провел подготовку для заплыва вокруг островов Таиланда Хавива Фонина

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Марафонский пловец Василий Бочкарев из Звенигорода готовит байдарку к новому заплыву вокруг островов Таиланда. Спортсмену исполнилось 66 лет, но он поддерживает себя в форме.

Каждый год он отправляется вплавь вокруг островов в тропиках. Достижения Василия Бочкарева регистрируют в Книге рекордов России. В начале апреля в этом году спортсмен совершит путешествие вокруг островов на небольшой байдарке под названием олонка.

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Рекордсмен наметил для себя два маршрута: он проплывет 60 километров вокруг острова Ко-Куд и дистанцию в 80 километров вокруг Ко-Чанга. Василий Бочкарев отметил, что недавно испытал новую байдарку на реке Истре.

«Проплыл на лодке более восьми километров с волонтерами движения Green team. Я участвую в сплавах, которые устраивают общественники, стараюсь вести подвижный образ жизни зимой, не набирать лишний вес и регулярно тренироваться», — подчеркнул Василий Бочкарев.

Путешественник добавил, что карбоновое весло, которое прислали из Минска, оказалось подходящим для дальнего заплыва. Байдарку путешественник планирует усовершенствовать и сделать более удобное сиденье.

Хавива Фонина

Василий Бочкарев обратил отдельное внимание, что один из участков Истры зимой не замерзает — это дает возможность тренироваться на реке круглый год. С собой в марафонский заплыв спортсмен планирует взять небольшой запас воды и еды, а также маску и ласты.

«Они могут понадобиться, если буду добираться до берега вплавь. На случай экстренной ситуации договариваюсь со службой спасения, чтобы они держали со мной связь и доставили мою байдарку на берег», — добавил Василий Бочкарев.

Приверженец здорового образа жизни устраивает марафонские заплывы более десяти лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев ранее рассказал, что Подмосковье признали самым спортивным регионом России. Он подчеркнул, что в Московской области продолжается строительство и обновление стадионов.

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