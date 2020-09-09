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    09 сентября 2020, 17:55

    Подмосковный регоператор получил престижную экологическую премию

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Региональный оператор по обращению с ТКО из Подмосковья получил международную экологическую премию EcwaTech WasteTech Awards (EWA). ООО «Хартия» стало победителем в номинации «За вклад в развитие отрасли».
    Подмосковный регоператор получил престижную экологическую премию | Изображение 1

    Вручение премии впервые проходит в рамках самых крупных в России и Восточной Европе природоохранных выставок «ЭкваТэк» и «ВэйстТэк».

    12-я международная выставка «ВэйстТэк» проходит с 8 по 10 сентября в «Крокус Экспо». На ней обсуждают и решают проблемы в сфере управления отходами, здесь встречаются представители власти, бизнеса и общества.

    Международная экологическая премия EcwaTech WasteTech Award — это уникальное, не имеющее аналогов в России мероприятие для индустрии водных и природоохранных технологий, позволяющее определить победителей в различных номинациях, а также выбрать лучшую продукцию, услуги и проекты.

    Новости SMI.FM