Подмосковье 14 февраля 2024, 22:17 Подмосковный регоператор «Хартия» получил 6 новых автомобилей Новая техника РО МО «Хартия» / РОМО ООО "Хартия"

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Региональный оператор «Хартия», ответственный за обращение с ТКО на территории Ногинского кластера Московской области, пополнил автопарк шестью новыми автомобилями. Техника оснащена современным механизмом для сбора и транспортировки отходов.

Как сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья, кузов машин имеет заднюю загрузку. Прессующий механизм позволяет уплотнять собранные отходы в соотношении 6:1, делая мусоровозы более вместительными.

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Благодаря универсальному захвату для любых типов контейнеров загрузка может осуществляться с любой высоты, что особенно удобно на неровных площадках. Кроме того, эта специальная техника отличается низким уровнем шума, что значительно повышает комфорт жителей региона.

Регулярное обновление автопарка регионального оператора спецтранспортом является неотъемлемым условием для бесперебойного функционирования системы обращения с ТКО. Весь транспорт «Хартии» соответствует экологическим стандартам Евро-5 и оборудован системой слежения ГЛОНАСС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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