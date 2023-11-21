Подмосковье 21 ноября 2023, 10:33 Подмосковный расчетный центр объявил неделю свободного доступа к программе «Коммунальный бонус» Unsplash

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Подмосковный расчетный центр объявил неделю свободного доступа к программе лояльности «Коммунальный бонус» с 20 по 26 ноября. В эти дни жители смогут получить подарки и купоны на скидки при каждой авторизации в личном кабинете.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, в ноябре на странице «Коммунального бонуса» доступно свыше 80 предложений в разных категориях. Чтобы воспользоваться ими, нужно установить мобильное приложение МосОблЕИРЦ и пройти регистрацию.

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Дни открытых дверей проводятся, чтобы жители узнали о преимуществах личного кабинета. Через него можно выгодно оплачивать счета и получать скидки.

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