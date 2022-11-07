Подмосковный птицекомплекс «Ромашино» перевели на полное импортозамещение | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 22:37 Подмосковный птицекомплекс «Ромашино» перевели на полное импортозамещение

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Птицекомплекс «Ромашино» стал первым и единственным в России производителем родительских поголовий птицы кросса «Доминант». Также фермерскому хозяйству удалось перейти на полное импортозамещение, сообщил зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Раньше хозяйство завозило кур-несушек из Европы. В этом году КФХ приобрело „исходные линии“ сельскохозяйственной птицы, которые позволят самостоятельно выводить родительские стада и таким образом стать импортозамещающим производством», — сказал Георгий Филимонов.

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Зампред напомнил, что в 2020 году предприятие получило грант Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области на развитие семейной фермы в размере 30 миллионов рублей. На эти средства было закуплено новейшее оборудование и спецтехнику, внедрили передовые технологии выращивания птицы. Объемы производства за два года удалось увеличить почти в 10 раз.

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Предприятие уже купило 10 гектаров земли, построило инкубаторий и пять новых птичников для племенной птицы. Первое потомство планируется получить в апреле следующего года.

Также в стадии строительства находится репродуктор первого порядка для производства инкубационного яйца и племенного молодняка сельскохозяйственной птицы. Они поступят в фермерские хозяйства и предприятия для размножения популяции кур на территории России. Общий объем инвестиций в проект составит около 700 миллионов рублей.