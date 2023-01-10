Подмосковье 10 января 2023, 10:32 Подмосковный психолог рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников Фото: Дмитрий Зайчиков

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Психолог из Сергиева Посада Надежда Дергачева рассказала, как избежать стресса и быстрее вернуться в рабочий ритм после продолжительных праздников.

По словам психолога, за время новогодних праздников больше всего страдают три сферы: режим отдыха и бодрствования, режим питания и дисбаланс впечатлений.

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Специалист отметила, что для того, чтобы вернуться с праздников в положительном настроении, необходимо отследить то, с какими эмоциями человек уходит на праздники. Те, кто воспринимают длительные выходные как награду за труд в течение года, используют праздники очень качественно. В таком случае завершение отдыха сопровождается легкой грустью, но не апатией и депрессией. Те, кто относится к долгим выходным как к чему-то чужеродному, могут столкнуться со стрессом, так как они не понимают, что им делать в этот период.

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«Праздники — это хитрое время. Мы очень увлечены работой, у всех очень много задач и планов. И в этом во всем мы часто свои личные потребности не всегда слышим. Время праздников — это всегда возможность остановиться и прислушаться к себе», — сообщила Надежда Дергачева.

Для того, чтобы благоприятно вернуться в рабочий ритм, в первую неделю-полторы необходимо восстановить режим, разгрузить вечера после работы. Также рекомендуется заниматься легкой активностью, приносящей удовольствие. Специалист советует сосредоточиться на положительных эмоциях, которые человек получил за время праздников и не концентрироваться на негативе.

Еще один совет — воспользоваться подарками, которые были получены в Новый год, например, сходить по сертификату в СПА-салон или на творческий мастер-класс. Если у жителей Подмосковья есть чувство, что они не справляются со своими эмоциями самостоятельно, следует проконсультироваться со специалистом, который грамотно подскажет план действий для комфортной жизни.