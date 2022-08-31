Подмосковный психиатр рассказал о правильной подготовке школьников к 1 сентября

Первое сентября наступит уже завтра, и все родители хотят, чтобы их дети ходили в школу с удовольствием и получали там знания. О том, как правильно подготовить ребенка к учебному процессу, рассказал главный внештатный специалист, психиатр Министерства здравоохранения Подмосковья Антон Масякин.

«Итак, первый совет родителям — успокоиться. Если Вы не успели подготовиться на 100% — не стоит вечер перед первым сентября посвящать походам по магазинам. Успеете приобрести нужную линейку, ластик или карандаш чуть позже, тем более, что после первых занятий скорее всего появятся дополнительные пожелания по школьным принадлежностям», — сказал Антон Масякин.

По его словам, лучше всего провести вечер в общении с ребенком — обсудить его самые любимые предметы, поговорить о дополнительных занятиях, о его планах на будущий учебный год. Возможно, есть смысл поговорить о будущей профессии и о том, какие предметы нужны для ее получения. Важно спросить, как именно ребенок хотел бы провести 1 сентября — с семьей или с друзьями.

Для ребенка нужно оставаться тем человеком, который поможет ему разрешить любые проблемы и конфликты, устранить пробелы в знаниях по тому или иному уроку. Важно спросить себя, кем хочется быть: родителем отличника или родителем счастливого, гармоничного ребенка, который чувствует себя уверенно и радостно.

По словам медика, еще очень важно поддерживать авторитет школьных педагогов в глазах ребенка, нельзя в его присутствии обсуждать личность учителя или выступать с критикой в его адрес. Иначе такое же отношение у ребенка появится и к самому предмету, который ведет этот педагог. Решить все проблемы всегда поможет классный руководитель.

Тротуары рядом со школами, видеонаблюдение, пожарные системы — все это проверят в Подмосковье к 1 сентября. Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил на совещании с силовыми структурами.