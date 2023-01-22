Подмосковье 22 января 2023, 23:34 Подмосковный производитель высокотехнологичной продукции «Унихимтек» увеличил выпуск на 28% в 2022 году

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Группа компаний «Унихимтек», выпускающая высокотехнологичную продукцию, увеличила объемы производства в 2022 году на 28%. Топ-менеджеры компании обсудили перспективы ее развития на встрече с главой Подольска Дмитрием Жариковым.

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«В прошлом году мы выросли более, чем на 28%, и преодолели очередной рубеж — объем продаж более пяти миллиардов», — рассказал председатель Совета директоров ГК «Унихимтек», доктор химических наук, почетный профессор, заведующий кафедрой химической технологии и новых материалов химического факультета МГУ Виктор Авдеев.

Сейчас предприятие проводит реконструкцию старых зданий, а также планирует запуск новых производств.

«Мы, в свою очередь, готовы оказывать поддержку на всех уровнях. Специалисты администрации помогут в любых вопросах, которые появляются на пути создания новых производств и рабочих мест», — прокомментировал встречу глава Подольска Дмитрий Жариков.

Группа компаний «Унихимтек» занимается новыми графитовыми и композитными технологиями. Производство ведется по трем бизнес-направлениям — это создание полимерных композиционных материалов и конструкционных изделий для летающей техники, выпуск уплотнительных материалов и изделий повышенной надежности, огнезащитных покрытий и изделий. Продукцию компании используют в нефтегазовой и аэрокосмической отраслях, машиностроении, энергетике, в том числе атомной.

«С гордостью могу сказать, что материал для „черного“ крыла авиалайнера МС-21 мы здесь и производим, в Подольске. Материалы для лобового щита нового космического корабля, проект которого раньше назывался „Федерация“, а сейчас „Орел“ — тоже наш результат. Все, что быстро летает — наш потребитель», — отметил Виктор Авдеев.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель правления фонда «Круг добра» заключили соглашение о сотрудничестве.

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