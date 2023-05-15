Подмосковье 15 мая 2023, 16:57 Подмосковный производитель теплых полов запланировал выйти на китайский рынок Роман Яковлев

Читать 360tv в

Компания из Мытищ «Груп Атлантик Теплолюкс» занимается производством теплых полов и систем контроля протечек. Она наладила импортозамещение в своей сфере и производит около 80% продукции на рынке.

Предприятие также выпускает системы борьбы с наледью для кровель и водостоки, которые используют в Большом театре, мэрии Москвы казанском Кремле и метро. Большую часть материалов, которые ранее поставлялись из-за рубежа, удалось заменить аналогами.

Реклама

«Компания активно занимается импортозамещением— около 80% продукции на данный момент производится с использованием отечественных материалов или материалов из дружественных стран», — рассказал генеральный директор Сергей Лебедев.

Сейчас предприятие активно налаживает экспорт в Казахстан, Белоруссию и планирует выйти на рынок Китая.

Завод включен в перечень системообразующих производств Подмосковья. На нем выпускают теплые полы, терморегуляторы, систему защиты от потопа и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».