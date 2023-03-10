Подмосковье 10 марта 2023, 17:26 Подмосковный производитель СВЧ-электроники увеличит производство за три года

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Научно-производственное предприятие «Исток» во Фрязине планирует увеличить производственную мощность. Ведущая российская компания по производству СВЧ-электроники представила инвестпроекты, рассчитанные на три года. На эти цели направят свыше пяти миллиардов рублей.

«На новых производственных линиях будет создано порядка 300 рабочих мест. В рамках дальнейшего развития НПП „Исток“ к 2031 году планирует создать дополнительно около двух тысяч рабочих мест», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева

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В прошлом году «Исток» уже ввел в эксплуатацию два новых производственных корпуса. В компании работает около семи тысяч человек, а на долю предприятия приходится 30% выпускаемой в России СВЧ-электроники. Отмечается, что многие виды оборудования и аппаратуры являются уникальными.

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