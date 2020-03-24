Подмосковный производитель систем диагностики инфекционных заболеваний стал выпускать в 2 раза больше тестов

«НПО «ДНК-Технологии» производит оборудование для лабораторной диагностики инфекционных заболеваний — в том числе коронавируса. Он пользуется методом полимеразной цепной реакции — является наиболее эффективным при решении молекулярно-генетических задач в этой области.

«НПО «ДНК-Технологии» находится в наукограде Протвино. В связи с пандемией нового типа коронавируса, организация в 2 раза увеличила выпуск наиболее востребованных систем диагностики. Речь идет о амплификаторах детектирующих ДТпрайм и ДТлай. Они позволяют выявить результаты ПЦР (полимеразной цепной реакции) в режиме реального времени.

Об этом рассказал зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Компания с начала 2020 года отгрузила в два раза больше приборов, в сравнении аналогичным периодом прошлого года: порядка 140 систем диагностики. Амплификаторы ДТпрайм, термостаты и ПЦР-боксы, произведенные «ДНК-Технологией», были поставлены в лаборатории Противочумного Центра Роспотребнадзора. Вадим Хромов.

Хромов отметил, что оборудование также поставляют в региональные Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН), в клинические региональные и муниципальные больницы, а также в частные диагностические центры. Их развозят не только по всей России — от от Санкт-Петербурга до Владивостока, но и экспортируют в Испанию, Испанию, Австралию, Италию, Австрию и другие страны мира.

Несмотря на масштабные поставки оборудования, заявки на него продолжают расти как в России, так и за рубежом. Чтобы удовлетворить спрос, компания увеличила часы работы производства в будни и выходные дни.