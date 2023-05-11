Подмосковье 11 мая 2023, 11:27 Подмосковный производитель шумозащитных панелей для дорог стал на 40% эффективнее благодаря нацпроекту Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «ОЗМК» из Орехово-Зуева на 40% увеличила скорость выпуска панелей для шумоизоляции автомобильных и железных дорог благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда». Нарастить темпы производства удалось при поддержке специалистов Регионального центра компетенций Московской области (РЦК).

«Компания вступила в нацпроект „Производительность труда“ в конце прошлого года. Почти шесть месяцев сотрудники предприятия совместно со специалистами РЦК внедряли практики бережливого производства», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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В результате предприятию удалось увеличить скорость выпуска продукции на 40%. Если раньше полный производственный цикл выполнялся за 97 тысяч секунд, то сейчас этот процесс занимает 63 тысячи секунд. Это ощутимый эффект.

Екатерина Зиновьева напомнила, что поддержку РЦК в рамках нацпроекта «Производительность труда» предприятия получают бесплатно.

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