Подмосковье 28 февраля 2024, 14:34 Подмосковный производитель рыбной продукции подписал 3 экспортных контракта на выставке в Дубае ООО «Фуд Тим»

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Подмосковная компания «Доктор Элис» из Дмитрова заключила три экспортных контракта с ОАЭ на поставку рыбной продукции. Соглашения подписали на выставке Gulfood в Дубае.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, экспортный потенциал контрактов составил 12-15 миллионов долларов.

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Компания приняла участие в выставке при содействии Фонда поддержки ВЭД. Он взял на себя организационные вопросы и часть расходов. На мероприятии представили продукцию 12 предприятий региона. Это производители сухих бульонов, растительного мяса, варенья и других продуктов.

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