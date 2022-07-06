Подмосковный производитель подгузников и салфеток получит льготный кредит

Фонд развития промышленности одобрил выдачу кредита на льготных условиях компании «Коттон Клаб». Она занимается производством гигиенических изделий. Фонд предоставит компании более 496 миллионов рублей, на которые закупят оснастку для оборудования.

Кредит позволит обеспечить бесперебойное производство компонентов для конечной продукции, рассказала зампред правительства — глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«Это уже 11-я компания из Подмосковья, получившая одобрение ФРП РФ на предоставление льготных кредитов с начала этого года для реализации проектов импортозамещения. Общая сумма займов, привлеченных нашими предприятиями в ФРП в этом году, превышает 3,5 миллиарда рублей», — добавила зампред.

Компания сможет беспрерывно делать пластиковую упаковку для бытовой химии, ватных палочек и других товаров, а также подгузников под собственным брендом. Продолжится также выпуск ватных дисков и антисептиков. Генеральный директор Ильдар Гараев подчеркнул, что в приоритете компании — обеспечить вертикальную интеграцию производства.

«Это позволит компании получить независимость от поставщиков сырья и комплектующих для наших товаров. При поддержке ФРП мы планируем достичь поставленных целей и обеспечим потребителей качественной отечественной продукцией», — отметил Гараев.

Предприятие будет производить 720 миллионов подгузников, более 64,8 миллиона упаковок ватных палочек, 144 миллиона упаковок ватных дисков, 72 миллиона упаковок влажных салфеток и 36 миллионов упаковок для моющих средств на период реализации проекта. Заем предоставят по программе «Формирование компонентной и ресурсной базы».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о старте приема заявок на гранты для предприятий. Их можно подать до 6 июля.