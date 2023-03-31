Подмосковье 31 марта 2023, 16:29 Подмосковный производитель овсяных каш и гречки примет участие в международной выставке ООО «Маревен Фуд Сэнтрал»

Читать 360tv в

Серпуховская компания «Маревен Фуд Сэнтрал» примет участие в международной выставке, которая пройдет во Вьетнаме с 5 по 8 апреля. В мероприятии примут участие производители из 40 стран.

Курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов отметил, что участие предприятия в международной выставке открывает новые возможности для расширения экспортного рынка региона и вносит вклад в развитие международных отношений на уровне бизнеса, инвестиций и продовольственной безопасности.

Реклама

У компании будет собственный стенд с продукцией, произведенной в Подмосковье. На выставке представят холодный кофе с фермерским российским молоком в трех вкусах, овсяные каши быстрого приготовления с натуральными фруктами и ягодами, а также гречневую кашу быстрого приготовления с разными вкусами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».